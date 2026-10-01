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Для Control Resonant вышел большой патч с бесконечной «Новой игрой» и устранением багов

Для Control Resonant вышел большой патч с бесконечной «Новой игрой» и устранением багов
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1 октября студия Remedy выпустила первый патч для экшена Control Resonant. Апдейт под версией 1.4.0 уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Так, вместе с апдейтом в игру добавили режим «Новая игра++» с возможностью бесконечно начинать новую игру с сохранением характеристик, ввели показ мощности Дилана прямо в меню экипировки, улучшили интерфейс, снизили частоту сражений в одной из локаций игры на 10-15%, доработали показ объектов на карте, улучшили оптимизацию и устранили множество багов.

В Remedy также подтвердили, что работают над следующим большим обновлением для Control Resonant. Оно выйдет в ноябре и добавит в том числе фоторежим.

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