Шутер PUBG: Black Budget в духе Escape from Tarkov закрыли — игра так и не вышла

Издательство Krafton объявило о прекращении разработки PUBG: Black Budget — эвакуационного шутера в духе Escape from Tarkov и Arc Raiders. Разработчики заявили, что в своём текущем состоянии игра не смогла бы предоставить геймерам тот опыт, которым они могли бы наслаждаться долгое время.

В результате Black Budget полностью закроют, а весь полученный опыт и наработки в студии PUBG Studios перенесут в будущие проекты.

После анализа состояния развития проекта и его будущего направления, мы пришли к выводу, что текущее направление не позволит нам предоставить игрокам опыт, которым они смогут наслаждаться в долгосрочной перспективе. Поэтому мы приняли трудное решение прекратить разработку PUBG: Black Budget. Мы искренне благодарим всех, кто участвовал в закрытых альфа-тестах и делился своими отзывами. PUBG Studios перенесёт полученный опыт разработки и тестирования в будущие проекты, продолжая прислушиваться к игрокам и исследуя новые игровые возможности.

PUBG: Black Budget — хардкорный эвакуационный шутер, действие которого разворачивается на острове, который попал во временную петлю. Проект анонсировали осенью 2025 года, и с тех пор игра получила как минимум несколько альфа-тестирований, после чего авторы приняли решение закрыть разработку шутера.