Начались съёмки комедии «Алмазная долина» про поиски «Кольца императрицы»

Компания «Студия 12» объявила о старте производства фильма «Алмазная долина». Съёмки романтической комедии займут несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах России.

По сюжету после пяти лет в тюрьме за неудачное ограбление музея Аркадий возвращается за спрятанным сокровищем – старинным «Кольцом императрицы», которое помогает найти настоящую любовь. Однако вместо пустого поля он обнаруживает элитный коттеджный посёлок «Алмазная долина» и устраивается туда садовником, чтобы отыскать тот самый тайник.

Главные роли в фильме сыграют Константин Плотников («Король и Шут»), Павел Деревянко («Холоп 2»), Екатерина Зингер («10 историй о любви и смерти»), Сергей Чихачёв («Нейробатя») и другие актёры. Режиссёром и соавтором сценария выступает Юрий Шаров («Между нами лето»).