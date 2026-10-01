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Звезда «Ричера» Алан Ричсон сыграет в фильме Helldivers от Sony

Звезда «Ричера» Алан Ричсон сыграет в фильме Helldivers от Sony
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Компания Sony Pictures обновила график релизов своих фильмов. Студия сдвинула дату релиза экранизации Helldivers — теперь картина по знаменитой вселенной выйдет 9 июня 2028 года, хотя изначально ленту планировали выпустить в ноябре 2027-го.

В Sony также подтвердили синопсис будущей ленты. Фильм расскажет об элитном подразделении суперсолдат, которые должны сражаться с инопланетными существами, угрожающими разрушить планету СуперЗемля. Главную роль в ленте сыграет Алан Ричсон, звезда «Ричера».

Режиссером адаптации выступит Джастин Лин, постановщик «Форсажа 5». Съёмки ленты должны начаться в ближайшие месяцы.

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