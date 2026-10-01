Сериал «Красота» про конкурс красоты в СССР стартует 30 октября — тизер

Онлайн-кинотеатр Kion представил небольшую сцену из сериала «Красота». Вместе с ней стриминг также назвал дату релиза проекта — картина стартует 30 октября.

Видео доступно во VK-канале Kion. Права на видео принадлежат «Кион».

Сериал «Красота» расскажет историю Веры, директора дома культуры, которая пытается организовать конкурс красоты, но все планы рушатся с распадом Советского Союза. Женщина с трудом находит новых спонсоров, однако с ними появляются и новые проблемы.

Постер сериала «Красота» Фото: «Кион»

Главные роли в сериале про первый конкурс красоты в СССР сыграли Екатерина Стулова («Домовёнок Кузя»), Николай Шрайбер («Аритмия») и Алёна Хмельницкая («Онегин»). Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Домовёнок Кузя»).