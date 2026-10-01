«Талантливые актёры за 50 в нелепых костюмах». Николас Кейдж — о фильмах Marvel

Американский актёр Николас Кейдж прокомментировал супергеройские проекты Marvel. Звезда «Паука-Нуара» заявил, что всё ещё не может привыкнуть к серьёзным темам фильмов студии, где «умные люди за 50» надевают нелепые костюмы и готовятся к бою.

В этом плане супергерои Marvel больше похоже на реслинг-бойцов из WWE, отметил актёр.

Я скажу это с любовью. Когда вижу умных и талантливых актёров за 50, которые надевают нелепые костюмы и готовятся к бою… Давайте признаем, что в этих фильмах всё сводится к битвам. И мне сложно не вспомнить, что киновселенная Marvel превращается в отлично профинансированную версию реслинга WWE.

Интересно, что сам Николас Кейдж также играл в супергеройских проектах — в мае с актёром вышел сериал «Паук-Нуар» про Человека-паука времён 1930-х. Лента получила высокие отзывы от зрителей и критиков, однако в Amazon закрыли проект из-за недостаточных просмотров.