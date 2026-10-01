В Fortnite начался ивент «Кошмары» с Фредди Крюгером, Хищником и Битлджусом — трейлер

Компания Epic Games представила трейлер нового события для Fortnite. Ежегодный ивент «Кошмары» в честь Хэллоуина стартовал 1 октября.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Epic Games.

В трейлере показали коллаборации с различными хоррор-франшизами. Так, в ролике можно увидеть Фредди Крюгера, Битлджуса, Хищника, а также Слендермена и персонажей из «Судной ночи». Все они появятся в игре в рамках события. Кроме того, на основной карте можно будет увидеть хэллоуинские украшения и новую точку интереса.

Ранее сообщалось, что в рамках «Кошмаров» также пройдёт коллаборация со знаменитой хоррор-серией Five Nights at Freddy’s. Благодаря этому в игру добавят знаменитую пиццерию и злобных аниматроников. Во время события пользователям дадут возможность купить скины по вселенной видеоигровых хорроров.