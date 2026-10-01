15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Осенняя распродажа Стим 2026, что купить: Балдурс Гейт 3, Экспедиция 33, Хейдс 2, Дэйзи, Элден Ринг, Атомик Харт

В Steam стартовала осенняя распродажа со скидками на тысячи игр
Комментарии

1 октября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками.

Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Интересные предложения на осенней распродаже в Steam

Осенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 8 октября. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

Материалы по теме
Это настоящая Control 2: чем удивляет самая смелая игра в истории Remedy
Это настоящая Control 2: чем удивляет самая смелая игра в истории Remedy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android