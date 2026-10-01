В Steam стартовала осенняя распродажа со скидками на тысячи игр
1 октября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками.
Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Интересные предложения на осенней распродаже в Steam
- Baldur's Gate 3 — 1399 рублей (- 30%)
- Divinity: Original Sin 2 — 199 рублей (- 75%)
- Heroes of Might and Magic: Olden Era — 1124 рубля (- 25%)
- Clair Obscur: Expedition 33 — 2799 рублей (- 20%)
- The Talos Principle 2 — 110 рублей (- 90%)
- IRON NEST: Heavy Turret Simulator — 449 рублей (- 25%)
- «Корея. Серия Ил-2 — 3192 рубля (- 20%)
- Dead Cells — 249 рублей (- 50%)
- Atomic Heart — 499 рублей (- 80%)
- Arc Raiders — 1610 рублей (- 50%)
- Dark Souls 3 — 1199 рублей (- 50%)
- Hades 2 — 770 рублей (- 30%)
- Hades — 220 рублей (- 75%)
- Lies of P — 1999 рублей (- 50%)
- Rimworld — 879 рублей (- 20%)
- Detroit: Become Human — 299 рублей (- 90%)
- Satisfactory — 910 рублей (- 30%)
- Mewgenics — 825 рублей (- 25%)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon — 750 рублей (- 50%)
- Death Stranding: Director's Cut — 824 рубля (- 75%)
- Witchfire — 1359 рублей (- 20%)
- No Rest for the Wicked — 1190 рублей (- 30%)
- REANIMAL — 1125 рублей (- 25%)
- DayZ — 1645 рублей (- 50%)
- Rust — 849 рублей (- 50%)
- Hearts of Iron 4 — 914 рублей (- 70%)
- Age of Wonders 4 — 1524 рубля (- 50%)
- Stellaris — 914 рублей (- 70%)
- Euro Truck Simulator 2 — 312 рублей (- 75%)
Осенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 8 октября. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
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