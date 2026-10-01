В Steam стартовала осенняя распродажа со скидками на тысячи игр

1 октября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками.

Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Интересные предложения на осенней распродаже в Steam

Осенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 8 октября. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.