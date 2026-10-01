Онлайн Aion 2 в Steam превысил 170 000 человек ещё до выхода игры

30 сентября состоялся релиз расширенного доступа Aion 2 — продолжения культовой MMORPG. По данным портала SteamDB, в первый день пиковый онлайн проекта достиг более 171 тыс игроков.

Фото: SteamDB

Показатель оказался высоким несмотря на то, что полноценный релиз состоится 5 октября — сейчас игра доступна только пользователям, которые купили Founder's Pack. Отзывы на Aion 2 в Steam держатся в категории «в основном положительные», хотя изначально геймеры ругали MMORPG за технические работы прямо во время старта расширенного отзыва.

Действие Aion 2 разворачиваются за 900 лет до первой части. Пользователям вновь предлагается занять сторону одной из двух фракций в их бесконечной войне. Геймеров ждёт огромный открытый мир, где будут не только наземные, но и воздушные сражения. В проекте есть русский перевод в виде субтитров, однако для российских аккаунтов Steam он недоступен.