Для 007: First Light вышло бесплатное DLC с «Новой игрой+», миссией и фоторежимом

Студия IO Interactive выпустила дополнение Extended Operations для игры 007: First Light. Оно уже доступно полностью бесплатно для владельцев игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале 007 First Light. Права на видео принадлежат IO Interactive.

Так, вместе с релизом дополнения в игру добавили режим «Новая игра +» с повышенной сложностью, новую активность с поездкой на автомобиле «Вальгалла», фоторежим, новую миссию «Ограбление в джунглях» с различными испытаниями, новое снаряжение и другой контент.

Релиз 007: First Light состоялся 27 мая. Игра рассказывает о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать самым легендарным шпионом. Проект высоко оценили критики игроки: в Steam проект рекомендуют 90% геймеров.