PARIVISION, Spirit и Liquid сыграют на PARI UNIVERSE by FISSURE по Dota 2

Турнирный оператор FISSURE и букмекерская компания PARI анонсировали турнир PARI UNIVERSE by FISSURE по Dota 2. Чемпионат пройдёт с 22 октября по 1 ноября в онлайн-формате с призовым фондом $ 250 тыс.

На турнире выступят 10 команд: девять получат прямые приглашения, ещё одна определится через закрытую квалификацию (5-8 октября). Участие уже подтвердили PARIVISION, BetBoom Team, Team Spirit, Team Liquid, 1win и OG. Остальные приглашённые будут объявлены позднее.

PARI UNIVERSE станет девятым турниром серии UNIVERSE от FISSURE. На предыдущем ивенте в начале 2026 года Aurora обыграла Team Spirit в финале со счётом 3:2.