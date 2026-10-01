Трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом — выход 13 ноября

Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история». Картина выйдет в мировом прокате 13 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента представляет собой новую экранизацию знаменитого произведения «Рождественская песнь» Чарльза Дикенса. Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

Главную роль в «Эбенезере» исполнил Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). В фильме также сыграли Андреа Райзборо («Великая»), Иэн Маккеллен («Властелин колец») и другие актёры. Режиссёром выступил Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX».