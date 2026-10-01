«Возрождение великой серии»: шутер Gears of War: E-Day получил 88 баллов от критиков

1 октября зарубежные издания опубликовали обзоры Gears of War: E-Day — приквела знаменитой серии шутеров. Журналисты уже прошли игру и поделились впечатлениями в своих рецензиях.

Так, на агрегаторе Metacritic проект получил оценку 88 баллов из 100. Обозреватели хвалят шутер за геймплей и графику, называя эти аспекты лучшими в серии. Отдельно отмечают модернезированный игровой процесс, где стрельба и перемещение по локациям стали более разнообразными. К недостаткам игры критики причисляют слабый искусственный интеллект противников и невыдающийся финал. Кроме того, некоторым авторам рецензий не понравился сюжет, который слишком мало концентрируется на Маркусе.

Фото: Metacritic

Что пишут критики про Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day — лучшая игра в серии. Сюжет позволяет нам вблизи и лично взглянуть на события до первой части, обеспечивая ужасающий и душераздирающий опыт. При этом улучшения в управлении очень приятны, а стрельба стала более разнообразной благодаря отличному набору оружия и наличию модификаций.

Это определённо шаг в правильном направлении для франшизы. Сюжет, подача и геймплей делают эту игру достойной прохождения. Разработчики в очередной раз любезно напомнили нам, почему мы любим эту серию. На некоторые незначительные недостатки можно легко закрыть глаза.

Gears of War: E-Day не только возрождает одну из величайших франшиз Xbox, но и восстанавливает бо́льшую част