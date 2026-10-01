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Фильм Дива (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер мистической драмы «Дива» с Юлией Снигирь — выход 3 декабря
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Компания «Вольга» представила трейлер фильма «Дива». Премьера мистической драмы состоится 3 декабря.

Видео доступно во VK-канале «Вольга про кино». Права на видео принадлежат «Вольга».

Картина расскажет о девочке Майе, которая обладает потрясающим голосом. Таланты героини возносят её на вершину успеха, превращая её в звезду сцены. Однако уникальный дар Майи становится не только причиной её славы, но и зависти со стороны даже самых близких друзей.

Главные роли исполнили Алиса Юнусова («Три сестры»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи») и другие актёры. Режиссёром выступила Анна Меликян («Чувства Анны»).

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