Трейлер мистической драмы «Дива» с Юлией Снигирь — выход 3 декабря

Компания «Вольга» представила трейлер фильма «Дива». Премьера мистической драмы состоится 3 декабря.

Видео доступно во VK-канале «Вольга про кино». Права на видео принадлежат «Вольга».

Картина расскажет о девочке Майе, которая обладает потрясающим голосом. Таланты героини возносят её на вершину успеха, превращая её в звезду сцены. Однако уникальный дар Майи становится не только причиной её славы, но и зависти со стороны даже самых близких друзей.

Главные роли исполнили Алиса Юнусова («Три сестры»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи») и другие актёры. Режиссёром выступила Анна Меликян («Чувства Анны»).