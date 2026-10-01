«Жестокая адаптация классики»: критики хвалят сериал «Кэрри» по Стивену Кингу

7 октября состоится премьера сериала «Кэрри» — новой экранизации одноимённого романа Стивена Кинга. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 84% свежести.

Обозреватели хвалят шоу за необычную адаптацию классического сюжета. Большинство критиков отмечают, что автору удалось вдохнуть жизнь в знаменитую историю, сделав её современной и ещё более жестокой. При этом некоторым не понравился такой подход — пишут, что оригинал был жутким, а новая интерпретация превратилась в обычную подростковую драму.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про сериал «Кэрри»:

Этот сериал точно не заставит вас скучать по школьным годам, но он подойдёт всем, кто когда-либо чувствовал себя немного не таким, как все, одиноким или странным. «Кэрри» в полной мере подчеркнёт ценность доброты в недобром мире.

В изложении Майка Флэнагана именно контакт Кэрри с современной жизнью, а не многолетнее насилие в её семье, развращает её доброе сердце. Возможно, это самое мрачное пересказывание истории на сегодняшний день, причём для особенно жестокого времени.

Уберите из сюжета сверхъестественную составляющую, и останется трогательная трагедия взросления, которая отвечает всем критериям сериала, достойного просмотра на стрим