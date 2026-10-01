Продажи iPhone 18 Pro в Китае резко выросли по сравнению с iPhone 17 — аналитики

Аналитическая компания Counterpoint Research представила отчёт о востребованности iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. По данным экспертов, продажи новых гаджетов компании Apple в стране за первые три дня выросли на внушительные 12% по сравнению с 2025 годом.

Таким образом, Apple заняла 33% на китайском рынке смартфонов — теперь бренд стал самым продаваемым в Китае за первую неделю с момента выхода новых устройств. Аналитики отмечают, что одной из причин роста востребованности гаджетов стала задержка выпуска базовой модели iPhone 18 — теперь пользовали предпочитают переходить на более усовершенствованную модель вместо длительного ожидания.

На популярность iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в Китае также повлияла агрессивная реклама гаджетов. Кроме того, рост цен на премиальные устройства не стал отталкивать покупателей от покупки смартфонов.