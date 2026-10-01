Samsung подняла цены на смартфоны Galaxy S26 из-за кризиса памяти

Корейская компания Samsung повысила цены на флагманские смартфоны Galaxy S26 из-за кризиса памяти. Об этом ещё в сентябре сообщали корейские СМИ, а спустя две недели производитель подтвердил информацию.

Так, компания подняла цены в среднем на $ 100 (около 8500 рублей). В корпорации уже назвали рекомендуемые американские цены, однако ситуация затронет в том числе и Россию — с поставками новых партий гаджетов.

Новые цены на базовые версии Galaxy S26

Galaxy S26 — $ 999 (около 83 000 рублей)

— $ 999 (около 83 000 рублей) Galaxy S26+ — $ 1199 (около 100 000 рублей)

— $ 1199 (около 100 000 рублей) Galaxy S26 Ultra — $ 1399 (около 117 000 рублей)

Ранее по схожей причине цены на свои смартфоны подняла и Apple, однако в её случае стоимость выросла на все актуальные модели iPhone.