SunPayus перешёл в состав FUT Esports по Counter-Strike 2
FUT Esports объявила о подписании испанского снайпера Альваро SunPayus Гарсии. Бывший игрок G2 Esports заменил Никиту cmtry Самолотова, переведённого в запас.
SunPayus не выступал на турнирах после IEM Cologne Major 2026. Летом G2 отправила испанца на скамейку запасных, а его место занял Артём r1nkle Мороз из Ninjas in Pyjamas. Информация о переговорах с FUT появилась на HLTV ещё 16 сентября.
Самолотов представлял состав с августа 2025 года и помог команде выиграть PGL Bucharest, получив свою первую награду MVP. Где игрок продолжит карьеру — неизвестно.
Обновлённый состав FUT Esports
- Аулон Krabeni Фазлия
- Дмитрий dem0n Мирошниченко
- Джюгас dziugss Степонавичюс
- Ясин xfl0ud Коч
- Альваро SunPayus Гарсия
- Андраш coolio Ферчак (тренер)
Дебют обновлённой пятёрки состоится на PGL Masters Bucharest 2026, который пройдёт с 24 по 31 октября.
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