SunPayus перешёл в состав FUT Esports по Counter-Strike 2

FUT Esports объявила о подписании испанского снайпера Альваро SunPayus Гарсии. Бывший игрок G2 Esports заменил Никиту cmtry Самолотова, переведённого в запас.

SunPayus не выступал на турнирах после IEM Cologne Major 2026. Летом G2 отправила испанца на скамейку запасных, а его место занял Артём r1nkle Мороз из Ninjas in Pyjamas. Информация о переговорах с FUT появилась на HLTV ещё 16 сентября.

Самолотов представлял состав с августа 2025 года и помог команде выиграть PGL Bucharest, получив свою первую награду MVP. Где игрок продолжит карьеру — неизвестно.

Обновлённый состав FUT Esports

Аулон Krabeni Фазлия

Дмитрий dem0n Мирошниченко

Джюгас dziugss Степонавичюс

Ясин xfl0ud Коч

Альваро SunPayus Гарсия

Андраш coolio Ферчак (тренер)

Дебют обновлённой пятёрки состоится на PGL Masters Bucharest 2026, который пройдёт с 24 по 31 октября.