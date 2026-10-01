15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

SunPayus перешёл в состав FUT Esports по Counter-Strike 2

SunPayus перешёл в состав FUT Esports по Counter-Strike 2
Комментарии

FUT Esports объявила о подписании испанского снайпера Альваро SunPayus Гарсии. Бывший игрок G2 Esports заменил Никиту cmtry Самолотова, переведённого в запас.

SunPayus не выступал на турнирах после IEM Cologne Major 2026. Летом G2 отправила испанца на скамейку запасных, а его место занял Артём r1nkle Мороз из Ninjas in Pyjamas. Информация о переговорах с FUT появилась на HLTV ещё 16 сентября.

Самолотов представлял состав с августа 2025 года и помог команде выиграть PGL Bucharest, получив свою первую награду MVP. Где игрок продолжит карьеру — неизвестно.

Обновлённый состав FUT Esports

  • Аулон Krabeni Фазлия
  • Дмитрий dem0n Мирошниченко
  • Джюгас dziugss Степонавичюс
  • Ясин xfl0ud Коч
  • Альваро SunPayus Гарсия
  • Андраш coolio Ферчак (тренер)

Дебют обновлённой пятёрки состоится на PGL Masters Bucharest 2026, который пройдёт с 24 по 31 октября.

Материалы по теме
ZywOo пошутил об уходе из CS 2 на три месяца ради GTA 6