Metro 2033 и Metro: Last Light масштабно обновят на ПК и консолях

Компания Deep Silver анонсировала обновлённые версии игр Metro 2033 и Metro: Last Light Redux. Обе игры перевыпустят 22 октября на ПК. Для консолей PlayStation 5 и XboxSeries X/S обновление выйдет 29 октября.

Главной особенностью апдейта станет поддержка 4К-текстур. Разработчики также обновят анимации, звук и окружение. На консолях игры будут работать в двух режимах: нативные 4К при 60 FPS и 4К с апскейлом при 120 FPS. Патчи станут бесплатными для владельцев оригинальных игр.

Обновления для Metro 2033 и Metro: Last Light выпустят в преддверии релиза новой части серии — Metro 2039, выход которой состоится 4 февраля. Местом действия будущей игры вновь станет Москва, а сюжет проекта развернётся в 2039 году, спустя три года после событий «Метро: Исход». Это будет первая полноценная часть в серии за семь лет — предыдущая выходила ещё до релиза современных консолей.