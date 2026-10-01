«Великолепная роль Флоренс Пью»: критики высоко оценили сериал «К востоку от Эдема»

1 октября состоялась премьера сериала «К востоку от Эдема» — экранизации одноимённого произведения Джона Стейнбека со звездой фильмов Marvel Флоренс Пью в главной роли. Многие критики уже посмотрели шоу и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 89% свежести.

Обозреватели хвалят проект за выдающуюся актёрскую работу Флоренс Пью — за её неоднозначным персонажем интересно следить, а события, которые настигают главную героиню, кажутся напряжёнными. Критики также называют сериал идеальной адаптацией литературного произведения, ведь персонажи стали глубже и выразительнее по сравнению с оригинальной книгой. При этом некоторые ругают шоу за слишком сильные изменения в характерах многих героев.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про сериал «К востоку от Эдема»:

Сочетание игры Флоренс Пью и неприкрытой настойчивости создателей проекта делает просмотр этого сериала очень приятным.

В сериале «К востоку от Эдема» авторы установили новый, непревзойдённый стандарт того, какими могут и должны быть экранизации литературных произведений для телевидения. На пути к этому были определённые потери некоторых кусков сюжета, но к концу сериала все персонажи обрели свободу действий в мире, о котором мечтали.

Злодейс