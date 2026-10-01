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Riot Games ответила на скандал на Champions 2026 по Valorant

Riot Games ответила на скандал на Champions 2026 по Valorant
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Riot Games выпустила заявление о технических проблемах на Valorant Champions 2026 в Шанхае. Компания признала, что второй раунд на Split в матче FUT Esports с 100 Thieves следовало переиграть, однако результат встречи останется в силе.

По словам организаторов, игрок FUT Бурак xeus Алкан столкнулся с техническим сбоем, который помешал ему стрелять. Riot взяла на себя ответственность за неверное решение администраторов, но отменять итог матча не стала — это наказало бы соперника, который играл в тех же условиях.

Причиной повторяющихся сбоев стали металлические столы, создававшие электромагнитные помехи для беспроводной периферии. Riot планирует заменить их на конструкции из другого материала. До этого момента всех участников попросили подключать мыши по проводу.

Компания признала, что текущий уровень проведения Champions не соответствует стандартам главного турнира года, и пообещала продолжить устранение проблем.

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