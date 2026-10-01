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Сериал Квест Вижна, Марвел (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Большой трейлер сериала «Квест Вижна» от Marvel — старт 14 октября
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Студия Marvel представила трейлер сериала «Квест Вижна». Новый проект супергеройской киновселенной стартует 14 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Шоу выступит прямым продолжением сериалов «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата». В новом сериале главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. В проекте также появится Альтрон — злодей из фильма «Мстители: Эра Альтрона». Его вновь сыграл Джеймс Спейдер («Чёрный список»).

Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик»), Орла Брэйди («Иностранец») и другие актёры. Сценаристом и режиссёром выступает Терри Маталас («12 обезьян»). В сериал войдёт восемь эпизодов.

О другом проекте киновселенной Marvel:
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