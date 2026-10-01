Арнольд Шварценеггер переплавил ИИ-роботов Figure в духе «Терминатора» — видео

Компания по производству роботов Figure выпустила видео, посвящённое утилизации устаревших моделей андроидов. В ролике сыграл знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер.

Видео доступно на YouTube-канале Figure. Права на видео принадлежат Figure.

Видео выполнено в стиле культового фильма «Терминатор 2: Судный день» и показывает, как робот модели F.02 опускается в котёл с расплавленной сталью на заводе в Финляндии. За этим следит человек в защитном костюме — в один момент он снимает маску, и оказывается, что это сам Шварценеггер. Актёр произносит свою знаменитую фразу Hasta la vista из фантастического фильма, после чего робот прыгает в котёл.

В Figure рассказали, что решили вывести из эксплуатации парк роботов F.02 из-за расширения более совершенной модели F.03. Производитель не знал, как максимально качественно утилизировать роботов, чтобы сохранить их технические данные — тогда они обратились с этим вопросом в соцсети. После этого им внезапно ответил Арнольд Шварценеггер, который предложил переплавить роботов и принять участие в процессе.