Детективный сериал «Нили» по «Джеку Ричеру» продлили на второй сезон

Компания Amazon объявила о продлении сериала «Нили» на второй сезон. Спин-офф «Джека Ричера» официально получит продолжение — анонс состоялся спустя две недели после запуска проекта.

В Amazon отметили, что «Нили» стала большим хитом онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video, собрав у экранов около 40 млн зрителей за первые 13 дней. При этом бо́льшая часть аудитории внезапно пришлась на страны вне США — на Великобританию, Германию и Бразилию.

«Нили» рассказывает о Фрэнсис Нили — боевой ученице Джека Ричера, с которым они вместе служили в армии. Однажды она узнаёт, что её друг погиб в подозрительной аварии. Теперь героиня одержима жаждой справедливости и использует все навыки, которым её научил брутальный наставник. У продолжения пока нет даты выхода.