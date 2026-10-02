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Звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити сыграет в фильме по короткометражке «Портрет Бога»

Звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити сыграет в фильме по короткометражке «Портрет Бога»
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По данным Deadline, звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити исполнит роль в фильме по короткометражке Дилана Кларка «Портрет Бога». Ленту спродюсируют Сэм Рэйми и Джордан Пил.

В то время как студия держит в секрете сюжет полнометражного фильма, короткометражка Кларка рассказывает о религиозной молодой женщине, которая находит тревожный ответ на вопрос: «Как выглядит Бог?»

«Портрет Бога» переходит к Lionsgate после того, как Universal, которая приобрела права на сценарий у Кларка в конкурентной борьбе в декабре 2025 года, как мы сообщали ранее, отказалась от проекта. Приобретение компании Lionsgate вполне закономерно, учитывая, что они доверили Кларку его первый большой студийный проект — ремейк классического фильма ужасов 1999 года «Ведьма из Блэр», премьера которого запланирована на 24 сентября 2027 года.

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