По «Форсажу» снимут сериал от сценариста «Сынов анархии»

По данным Deadline, в работу запущен сериал по «Форсажу». Производство шоу одобрила Universal Pictures, проект выпустят на Peacock. Это будет первое шоу по франшизе.

Сериал будет создан Майком Дэниелсом и Вульфом Коулманом, которые выступят в качестве сценаристов и шоураннеров. Этот проект был одним из нескольких объявленных в мае на мероприятии NBCUniversal Upfront в Нью-Йорке. Вин Дизель спродюсирует сериал.

Премьера сериала от Universal Television состоится в 2028 году. Дэниелс и Коулман выступят исполнительными продюсерами вместе с Дизелем и Сэмом Винсентом из One Race, Нилом Х. Морицем и Павуном Шетти из Original Film, а также Джеффом Киршенбаумом и Крисом Морганом.