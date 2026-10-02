Вышел новый постер фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом

Создатели фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом в главной роли продолжают его рекламировать. В этот раз выпустили новый постер картины.

Новый постер фильма «Эбенезер: Рождественская история»

Фото: Paramount Pictures

Лента представляет собой новую экранизацию знаменитого произведения «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

Режиссёром выступил Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX». Картина выйдет в мировом прокате 13 ноября.