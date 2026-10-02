Режиссёр «Оборотня» Роберт Эггерс объяснил, почему фильм разворачивается в XIII веке

Роберт Эггерс рассказал, почему события его фильма «Оборотень» происходят в Англии 1200-х годов, а не в современности. Это в целом одна из фишек картины, которую режиссёр объяснил.

По его словам, в то время люди были суеверными и верили во всё, особенно в магию и существование каких-то жутких существ. Это реалистично отражается на ленте.

В этот период существуют суеверия, существует магия, она есть. Всё происходящее для них реально.

По сюжету загадочное существо нападает на жителей сразу нескольких деревень и держит их в страхе. Пока количество смертей растёт, суеверия и мифы становятся всё более реальными. Главным героем выступит фермер, который страдает от страшного проклятия и хочет найти спасение через любовь.

Хоррор выйдет в мировом прокате 25 декабря.