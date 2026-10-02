Роберт Паттинсон назвал «Трансформеров» культовым фильмом

В недавнем интервью Роберт Паттинсон, в последнее время всё чаще мелькающий на больших экранах, высказал своё мнение по поводу фильма «Трансформеры» Майкла Бэя.

По словам Паттинсона, эта лента действительно считается культовой по многим причинам.

В начале 2000-х в фильмах были суперъяркие, насыщенные цвета и разные глянцевые штуки. Наверное, всё это достигает пика в «Трансформерах», а потом всё как-то заканчивается и сходит на нет.

«Трансформеры» — одна из самых популярных франшиз. Она выросла из серии игрушек Hasbro до медиафраншизы, у которой сейчас, правда, пока не всё хорошо в плане выпуска новых картин или другого развития.