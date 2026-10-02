15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эдди Мёрфи сыграет в драматическом сериале от автора «Безумцев»

Эдди Мёрфи сыграет в драматическом сериале от автора «Безумцев»
Комментарии

По данным Variety, Эдди Мёрфи сыграет главную роль в сериале «Председатель». Это будет первое участие актёра в шоу, если не учитывать его появление в SNL.

Подробности сюжета «Председателя» пока не разглашаются. Продюсерами сериала выступят Universal Television и 101 Studios, которой руководит исполнительный продюсер «Йеллоустоуна» Дэвид Глассер и которая заключила с NBCUniversal соглашение о приоритетном сотрудничестве в области кино и телевидения.

Создателем проекта выступает Мэттью Уайнер, создатель «Безумцев» и сценарист «Сопрано». Шоу выпустят на Peacock, но точной даты пока что нет, как и даты начала съёмок.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android