Эдди Мёрфи сыграет в драматическом сериале от автора «Безумцев»

По данным Variety, Эдди Мёрфи сыграет главную роль в сериале «Председатель». Это будет первое участие актёра в шоу, если не учитывать его появление в SNL.

Подробности сюжета «Председателя» пока не разглашаются. Продюсерами сериала выступят Universal Television и 101 Studios, которой руководит исполнительный продюсер «Йеллоустоуна» Дэвид Глассер и которая заключила с NBCUniversal соглашение о приоритетном сотрудничестве в области кино и телевидения.

Создателем проекта выступает Мэттью Уайнер, создатель «Безумцев» и сценарист «Сопрано». Шоу выпустят на Peacock, но точной даты пока что нет, как и даты начала съёмок.