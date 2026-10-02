15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Будет круто». Том Круз — о фильме «Топ Ган 3»

«Будет круто». Том Круз — о фильме «Топ Ган 3»
Комментарии

Недавно Том Круз немного поговорил про фильм «Топ Ган 3», который уже запущен в работу. По словам актёра, картина ожидается во многом отличной, но деталями делиться он пока не может.

Мэверик будет в нём. Будут истребители. Будет круто. Будет крутая музыка. Это всё, что я могу сказать.

Продюсером вновь выступит Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»). Соавтор предыдущей части под названием «Топ Ган: Мэверик» Эрен Крюгер уже работает над сценарием триквела. Вернётся ли Джозеф Косински в режиссёрское кресло, пока не сообщается.

Первая часть серии «Топ Ган» («Лучший стрелок») вышла в 1986 году. Лента рассказывает о безрассудном пилоте истребителя Мэверике, который вступает в современную учебную программу Top Gun, где учится взаимодействовать с командой. Картина стала культовой и в 2022 году получила продолжение.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android