«Будет круто». Том Круз — о фильме «Топ Ган 3»

Недавно Том Круз немного поговорил про фильм «Топ Ган 3», который уже запущен в работу. По словам актёра, картина ожидается во многом отличной, но деталями делиться он пока не может.

Мэверик будет в нём. Будут истребители. Будет круто. Будет крутая музыка. Это всё, что я могу сказать.

Продюсером вновь выступит Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»). Соавтор предыдущей части под названием «Топ Ган: Мэверик» Эрен Крюгер уже работает над сценарием триквела. Вернётся ли Джозеф Косински в режиссёрское кресло, пока не сообщается.

Первая часть серии «Топ Ган» («Лучший стрелок») вышла в 1986 году. Лента рассказывает о безрассудном пилоте истребителя Мэверике, который вступает в современную учебную программу Top Gun, где учится взаимодействовать с командой. Картина стала культовой и в 2022 году получила продолжение.