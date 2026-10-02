Вышел доксериал «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР»

Сегодня на Okko состоялась премьера доксериала «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР». Для просмотра доступны все три эпизода проекта.

Документальный сериал рассказывает о единственных в СССР учениях с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Сериал прольёт свет на тайные события, произошедшие более 70 лет назад, а также на их последствия.

Документальное шоу создавалось при участии различных экспертов, которые предоставили для авторов уникальные данные. Режиссёром выступил Владислав Кузнецов, автор других доксериалов — «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» и «Быть цыганом».