Никита Кологривый сыграет в продолжении сериала «Камбэк» — кадры

«Кинопоиск» объявил, что Никита Кологривый исполнит главную роль в спецэпизоде сериала «Камбэк» под названием «В лето», который выступит продолжением шоу.

Кологривый сыграет Блайнда, человека, который считает мораль слабостью и старается довести людей до нравственной черты. С ним сталкиваются Даша, Юра, Птаха, Олег и бродяга Компот, к роли которого вернётся Александр Петров.

Фото со съёмок спецэпизода с Никитой Кологривым

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

К своим ролям в проекте также вернулись Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов и Григорий Столбов. Специальный эпизод «Камбэк. В лето» выйдет в декабре на «Кинопоиске».