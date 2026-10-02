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Завершились съёмки фильма «Хоккейные папы 2»

Завершились съёмки фильма «Хоккейные папы 2»
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Кинокомпания «Кугуар» объявила об окончании съёмок фильма «Хоккейные папы 2». Поддержку во время производства оказывал Фонд кино.

Фото со съёмок «Хоккейных пап 2»

Фото: «Кугуар»

Фото: «Кугуар»

Фото: «Кугуар»

Фото: «Кугуар»

По сюжету спустя год после победы в Ночной хоккейной лиге «Хоккейные папы» возвращаются к привычному образу жизни. Их дети — команда «Суровые тигры» — выходят в высший дивизион юношеского турнира. Но всё меняется, когда выясняется, что у нового руководства клуба другие планы на команду.

В продолжении снялись Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Юрий Чурсин, Владислав Ветров, Павел Чинарёв, Александр Обласов, Роман Маякин, Олег Гаас и другие.

«Хоккейные папы 2» выйдут в кинотеатрах в 2027 году.

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