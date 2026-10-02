Стартовал сериал «Война» со звездой «Прослушки» от HBO

Сегодня начал выходить сериал «Война». Первую серию из восьми уже можно посмотреть на HBO Max. Финал состоится 20 ноября, в этот день выйдет финальный эпизод.

Шоу рассказывает о разводе бизнесмена Моргана Хендерсона и кинозвезды Карлы Дювал. Каждого из них представляют одни из самых крупных юридических компаний Лондона. Бракоразводный процесс превращается в настоящую войну, которая становится для молодого юриста Джонни первым крупным делом.

В актёрский состав вошли Сиенна Миллер, Доминик Уэст, Арчи Рено, Нина Сосанья, Пип Торренс, Джеймс МакАрдл. Режиссёрами выступили Бен Тэйлор, Чина Му-Ён и Дженнифер Шеридан.