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Стартовал сериал «Война» со звездой «Прослушки» от HBO

Стартовал сериал «Война» со звездой «Прослушки» от HBO
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Сегодня начал выходить сериал «Война». Первую серию из восьми уже можно посмотреть на HBO Max. Финал состоится 20 ноября, в этот день выйдет финальный эпизод.

Шоу рассказывает о разводе бизнесмена Моргана Хендерсона и кинозвезды Карлы Дювал. Каждого из них представляют одни из самых крупных юридических компаний Лондона. Бракоразводный процесс превращается в настоящую войну, которая становится для молодого юриста Джонни первым крупным делом.

В актёрский состав вошли Сиенна Миллер, Доминик Уэст, Арчи Рено, Нина Сосанья, Пип Торренс, Джеймс МакАрдл. Режиссёрами выступили Бен Тэйлор, Чина Му-Ён и Дженнифер Шеридан.

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Расписание выхода сериала «Война» со звездой «Прослушки» от HBO