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Состоялась мировая премьера комедии «Диггер» с Томом Крузом от режиссёра «Выжившего»

Состоялась мировая премьера комедии «Диггер» с Томом Крузом от режиссёра «Выжившего»
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2 октября состоялась мировая премьера фильма «Диггер». Чёрная комедия с Томом Крузом уже добралась до кинотеатров планеты, а 8-го числа лента также неофициально выйдет в России.

Сюжет картины повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов».

Главные роли в ленте сыграли Том Круз («Миссия невыполнима: Финальная расплата»), Джесси Племонс («Бугония»), Сандра Хюллер («Чистильщик») и Риз Ахмед («Звук металла»). Режиссёром выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту — автор фильмов «Бёрдмэн» и «Выживший». Критики оценили ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes новинку рекомендуют 54% обозревателей.

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