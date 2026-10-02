Стартовал третий сезон аниме «Монолог фармацевта»

2 октября стартовали показы третьего сезона аниме «Монолог фармацевта». Мультсериал уже доступен на Crunchyroll и на «Кинопоиске» с первым эпизодом. Новые серии будут выходить каждую пятницу, а вторую половину сезона выпустят весной 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат TOHO.

«Монолог фармацевта» рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря знаниям и твёрдому характеру Мао Мао назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит девушку разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца. В продолжении события развернутся в сельской местности.

По «Монологу фармацевта» также выйдет полнометражное аниме с подзаголовком «Сокровище покойной наложницы». Премьера состоится 11 декабря, автором выступила создатель оригинальной ранобэ Нацу Хьюги.