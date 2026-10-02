Авиасимулятор Ace Combat 8 вышел на ПК и консолях — игра доступна в России

2 октября состоялся полноценный релиз Ace Combat 8: Wings of Theve — новой части культовой серии авиасимуляторов от Bandai Namco. Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами, а в российском Steam стоимость проекта составила 5000 рублей.

Ace Combat 8: Wings of Theve — восьмая номерная часть серии. События игры вновь разворачиваются в вымышленной вселенной, где республика Сотоа нападает на Федерацию Центральной Усеи. Главный герой наследует позывной погибшего пилота и возглавляет контрнаступление. Игрокам предстоит управлять самыми разными истребителями, а между миссиями — общаться с боевыми товарищами.

Новинка получила восторженные отзывы от критиков — на Metacritic у игры 88 баллов. Восьмую номерную часть серии называют одной из лучших игр в жанре, где геймплей и зрелищность соседствуют друг с другом, не отвлекая от происходящего.