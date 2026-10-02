15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самые популярные фильмы сентябрь 2026 — Мэйдэй, Обитель зла, Койот, Моана, Капкан времени, Курьер и другие

«Мэйдэй» и «Обитель зла» — самые популярные фильмы у российских пиратов в сентябре
Комментарии

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила статистику самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в сентябре 2026 года. Подобный рейтинг публикуется каждый месяц, а его результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа стал комедийный боевик «Мэйдэй» c Райаном Рейнольдсом. На второй строчке оказалась новая «Обитель зла», которую сейчас показывают в кинотеатрах. Замкнул тройку мультфильм «Хитрый койот».

В десятку также вошли ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном, «Мегрэ и убийство в высшем обществе», а также боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в сентябре 2026 года:

  1. «Мэйдэй».
  2. «Обитель зла».
  3. «Хитрый койот».
  4. «Моана».
  5. «Не на того напали».
  6. «Мегрэ и убийство в высшем обществе».
  7. «Капкан времени».
  8. «На краю Оук-Стрит».
  9. «Бегущая».
  10. «Курьер».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в сентябре 2026 года:

  1. «Джентльмены».
  2. «Укрытие».
  3. «Похищение».
  4. «Овчарка».
  5. «Джек Ричер».
  6. «Яростная».
  7. «Истребители».
  8. «Пираты XXI века».
  9. «Пора на завод».
  10. «Стереть из памяти».
Материалы по теме