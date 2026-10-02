«Мэйдэй» и «Обитель зла» — самые популярные фильмы у российских пиратов в сентябре

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила статистику самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в сентябре 2026 года . Подобный рейтинг публикуется каждый месяц, а его результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа стал комедийный боевик «Мэйдэй» c Райаном Рейнольдсом. На второй строчке оказалась новая «Обитель зла», которую сейчас показывают в кинотеатрах. Замкнул тройку мультфильм «Хитрый койот».

В десятку также вошли ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном, «Мегрэ и убийство в высшем обществе», а также боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в сентябре 2026 года:

«Мэйдэй». «Обитель зла». «Хитрый койот». «Моана». «Не на того напали». «Мегрэ и убийство в высшем обществе». «Капкан времени». «На краю Оук-Стрит». «Бегущая». «Курьер».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в сентябре 2026 года:

«Джентльмены». «Укрытие». «Похищение». «Овчарка». «Джек Ричер». «Яростная». «Истребители». «Пираты XXI века». «Пора на завод». «Стереть из памяти».