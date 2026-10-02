«Мэйдэй» и «Обитель зла» — самые популярные фильмы у российских пиратов в сентябре
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила статистику самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в сентябре 2026 года. Подобный рейтинг публикуется каждый месяц, а его результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.
Лидером топа стал комедийный боевик «Мэйдэй» c Райаном Рейнольдсом. На второй строчке оказалась новая «Обитель зла», которую сейчас показывают в кинотеатрах. Замкнул тройку мультфильм «Хитрый койот».
В десятку также вошли ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном, «Мегрэ и убийство в высшем обществе», а также боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном.
Самые популярные фильмы у российских пиратов в сентябре 2026 года:
- «Мэйдэй».
- «Обитель зла».
- «Хитрый койот».
- «Моана».
- «Не на того напали».
- «Мегрэ и убийство в высшем обществе».
- «Капкан времени».
- «На краю Оук-Стрит».
- «Бегущая».
- «Курьер».
Самые популярные сериалы у российских пиратов в сентябре 2026 года:
- «Джентльмены».
- «Укрытие».
- «Похищение».
- «Овчарка».
- «Джек Ричер».
- «Яростная».
- «Истребители».
- «Пираты XXI века».
- «Пора на завод».
- «Стереть из памяти».
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