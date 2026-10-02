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Фильм Тайный дневник Верити (2026) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй выйдет в России 15 октября
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1 октября состоялась премьера фильма «Тайный дневник Верити». Триллер по мотивам книги Колин Гувер так и не добрался до кинотеатров России из-за ухода Amazon с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Драма выйдет в России 15 октября — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 17-го числа.

«Тайный дневник Верити» рассказывает о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей.

Главные роли в ленте сыграли Энн Хэтэуэй («Одиссея»), Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»). Режиссёром картины выступил Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).

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