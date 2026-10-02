В Disney назвали причину провала фильма «Моана» с Дуэйном Джонсоном

В июле компания Disney выпустила фильм «Моана» — ремейк культового мультфильма с живыми актёрами. Лента собрала в прокате скромные $ 320 млн при гигантском бюджете в $ 250 млн и не смогла окупиться. Чуть позже в компании подтвердили ситуацию и заявили, что бренд наверняка отобьёт затраты в других медиа.

Президент и главный креативный директор Disney Дана Уолден более подробно раскрыла причины провала ленты. По мнению топ-менеджера, компания явно просчиталась со сроками выхода ленты, ведь ремейк вышел спустя полтора года после релиза мультфильма «Моана 2». Зрители попросту не успели соскучиться по героям и не захотели пересматривать историю первой части в другом формате.

Я бы сказала, что наш отличный фильм «Моана» пострадал, на мой взгляд, из-за близости к «Моане 2». Мультфильм создали в необычных обстоятельствах и выпустили примерно за 18 месяцев до ремейка первой части. Так что, возможно, прошло недостаточно времени, чтобы создать большой спрос на другой фильм по франшизе.

Тем временем общие сборы франшизы «Моана» достигли $ 2 млрд. Важную роль в этом сыграла вторая часть, которая заработала в прокате более $ 1 млрд. Изначально в Disney планировали выпустить ленту в онлайне, но передумали в последний момент.