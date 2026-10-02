Уже 9 октября состоится премьера мультсериала «Аватар: Семь убежищ». События проекта развернутся спустя 255 лет после финала «Легенды о Корре». Главным героем выступит юная девушка Пави, которая оказывается в постапокалиптическом городе Эллоре. Население ненавидит Аватара и винит его в своих бедах. Теперь девушке предстоит выяснить причины катастрофы и стать новым спасителем.

В первый сезон мультсериала войдёт 13 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Финал состоится 30 октября, после чего шоу продолжится в 2027 году.

Расписание выхода мультсериала «Аватар: Семь убежищ»