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Сериал Аватар: Семь убежищ (2026) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода мультсериала «Аватар: Семь убежищ»
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Уже 9 октября состоится премьера мультсериала «Аватар: Семь убежищ». События проекта развернутся спустя 255 лет после финала «Легенды о Корре». Главным героем выступит юная девушка Пави, которая оказывается в постапокалиптическом городе Эллоре. Население ненавидит Аватара и винит его в своих бедах. Теперь девушке предстоит выяснить причины катастрофы и стать новым спасителем.

В первый сезон мультсериала войдёт 13 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Финал состоится 30 октября, после чего шоу продолжится в 2027 году.

Расписание выхода мультсериала «Аватар: Семь убежищ»

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 октября
2-я серия9 октября
3-я серия9 октября
4-я серия16 октября
5-я серия16 октября
6-я серия16 октября
7-я серия23 октября
8-я серия23 октября
9-я серия23 октября
10-я серия30 октября
11-я серия30 октября
12-я серия30 октября
13-я серия30 октября