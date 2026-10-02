Расписание выхода мультсериала «Аватар: Семь убежищ»
Уже 9 октября состоится премьера мультсериала «Аватар: Семь убежищ». События проекта развернутся спустя 255 лет после финала «Легенды о Корре». Главным героем выступит юная девушка Пави, которая оказывается в постапокалиптическом городе Эллоре. Население ненавидит Аватара и винит его в своих бедах. Теперь девушке предстоит выяснить причины катастрофы и стать новым спасителем.
В первый сезон мультсериала войдёт 13 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Финал состоится 30 октября, после чего шоу продолжится в 2027 году.
Расписание выхода мультсериала «Аватар: Семь убежищ»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 октября
|2-я серия
|9 октября
|3-я серия
|9 октября
|4-я серия
|16 октября
|5-я серия
|16 октября
|6-я серия
|16 октября
|7-я серия
|23 октября
|8-я серия
|23 октября
|9-я серия
|23 октября
|10-я серия
|30 октября
|11-я серия
|30 октября
|12-я серия
|30 октября
|13-я серия
|30 октября