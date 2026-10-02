Большая часть россиян не хотят получать смартфоны в подарок — исследование

Компания TECNO провела исследование и выяснила, какие гаджеты россияне хотят получать в подарок. В онлайн-анкетировании экспертов участвовало более 1,5 тыс. жителей страны.

Исследование показало, что большинство россиян предпочитают самостоятельно выбирать смартфоны, а не получать их в качестве сюрприза — 76% опрошенных хотели бы согласовывать модель заранее, если им преподнесут гаджет как подарок. Только 24% не против получить такое устройство от друзей и близких. С ноутбуками сложилась примерно такая же ситуация — 69% россиян планируют сами выбирать модель, а 31% готовы довериться дарителю.

Согласно результатам опроса, гораздо больше жителей России готовы получать в подарок планшеты (42%). При этом значительное количество человек хотят заранее обсудить характеристики модели (58%). Умные часы предпочитают выбирать сами 54% опрошенных, а 46% не отказались бы от такого сюрприза. Наушники гораздо чаще хотят получать именно в качестве подарка (62%), а согласовать модель заранее готово меньшее число пользователей (38%). Россияне также не против получать от друзей и близких аксессуары для гаджетов. Чехлы, зарядки и внешние аккумуляторы готов принять как подарок 71% опрошенных.