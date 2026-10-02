15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Steam заработает рекордные $ 20 млрд в 2026 году — благодаря «Ведьмаку 3» и другим играм

Steam заработает рекордные $ 20 млрд в 2026 году — благодаря «Ведьмаку 3» и другим играм
Комментарии

Компания Alinea Analytics опубликовала отчёт о прибыли видеоигровой платформы в Steam. По данным аналитиков, завершившийся месяц стал лучшим сентябрём за всю историю компании Valve — она заработала за минувший 31 день около $ 1,6 млрд.

Такой результат на 13% выше, чем за аналогичный период в 2025 году. Подобного показателя удалось достичь в том числе благодаря выходу ремастера «Ведьмака 3» и релиза шутера Wardogs в раннем доступе. Всего за 2026 год компания Valve уже заработала $ 16,5 млрд, что также на 13% больше, чем в прошлом году.

Всего к концу года прибыль от Steam может достичь более $ 20 млрд. Аналитики отметили, что на успешные показатели повлияли вышедшие проекты, такие как Resident Evil Requiem, Crimson Desert и Slay the Spire 2. Кроме того, в октябре большую выручку Valve способна получить от Gears of War: E-Day, Star Wars: Galactic Racer и Hellraiser: Revival.

О другой популярной видеоигре: