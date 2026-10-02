Идеальная игра по «Звёздным войнам». Критики хвалят гонку Star Wars: Galactic Racer

2 октября зарубежные издания опубликовали обзоры Star Wars: Galactic Racer — новой гонки по вселенной «Звёздных войн». Журналисты уже ознакомились с проектом и поделились впечатлениями в своих рецензиях.

Так, на агрегаторе Metacritic игра получила 88 баллов из 100. Обозреватели называют Galactic Racer идеальной аркадной гонкой, которая напоминает смесь знаменитых представителей жанра, таких как WipeOut, Motorstorm и Burnout. Отдельно авторы рецензий хвалят разработчиков за интересный геймплей в сюжетной компании, который смешивает соревнования с механиками roguelite. Ругают проект за слишком небольшое количество дополнительных режимов, которое мешает стать гонке ультимативной игрой.

Фото: Metacritic

Что пишут критики про Star Wars: Galactic Racer

Для меня Star Wars: Galactic Racer стала идеальной аркадной гоночной игрой, которая не заставляет желать большего. Ощущение скорости здесь лучшее со времён первой части WipeOut. Проект не только потрясающе выглядит, но и звучит и играется так же. Даже если вы не большой поклонник «Звёздных войн», вам стоит попробовать эту игру хотя бы из-за свежих идей в жанре roguelite и захватывающего режима кампании.

Star Wars: Galactic Racer блестяще справляется со своей задачей. Это динамичная гонка, в которую бесконечно весело играть, и выглядит она просто фантастически. Игра была бы великолепна и со стандартным одиночным режимом, но то, что есть, и