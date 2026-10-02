Триллер «Вершина» от режиссёра «Метода» Юрия Быкова выйдет в России 3 декабря

Компания «Атмосфера кино» сообщила, что фильм «Вершина» от режиссёра Юрия Быкова («Метод») официально выйдет в России. Триллер появится в отечественных кинотеатрах 3 декабря.

Лента расскажет про лагерь альпинистов, в который ночью прибывает загадочный человек по имени Дмитрий Зорин — он сразу начинает раздражать всех вокруг. Никто не знает, кто этот мужчина и зачем он здесь. Однако ему предстоит в составе группы любителей из 10 человек подняться на вершину горы под присмотром трёх гидов.

Главную роль исполнил Артём Быстров («Семь вёрст до рассвета»). В фильме также сыграли Александр Робак («Географ глобус пропил»), Кирилл Полухин («Шеф. Мужская работа»), Андрей Смоляков («Движение вверх») и другие актёры.