15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Триллер «Вершина» от режиссёра «Метода» Юрия Быкова выйдет в России 3 декабря

Триллер «Вершина» от режиссёра «Метода» Юрия Быкова выйдет в России 3 декабря
Комментарии

Компания «Атмосфера кино» сообщила, что фильм «Вершина» от режиссёра Юрия Быкова («Метод») официально выйдет в России. Триллер появится в отечественных кинотеатрах 3 декабря.

Лента расскажет про лагерь альпинистов, в который ночью прибывает загадочный человек по имени Дмитрий Зорин — он сразу начинает раздражать всех вокруг. Никто не знает, кто этот мужчина и зачем он здесь. Однако ему предстоит в составе группы любителей из 10 человек подняться на вершину горы под присмотром трёх гидов.

Главную роль исполнил Артём Быстров («Семь вёрст до рассвета»). В фильме также сыграли Александр Робак («Географ глобус пропил»), Кирилл Полухин («Шеф. Мужская работа»), Андрей Смоляков («Движение вверх») и другие актёры.

О другом популярном фильме:
При просмотре невозможно сдержать слёзы. Обзор «Сердца зверя» с Брэдом Питтом и собакой
При просмотре невозможно сдержать слёзы. Обзор «Сердца зверя» с Брэдом Питтом и собакой