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Сериал Полураспад, Окко (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Исторический сериал «Полураспад» с Анной Михалковой стартует 15 октября — трейлер
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Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату премьеры сериала «Полураспад». Историческое шоу стартует на сервисе уже 15 октября. Авторы также представили трейлер проекта.

Видео доступно во VK-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Действие сериала развернётся в конце 1980-х в СССР. По сюжету журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование папы.

Главные роли в сериале сыграли Анна Михалкова («Повелитель ветра»), Филипп Янковский («Зеркало»), Петар Зекавица («Группа крови»), Марина Васильева («Нелюбовь») и другие актёры. Режиссёром шоу выступил Максим Свешников («Плейлист волонтёра»).

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