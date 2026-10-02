Исторический сериал «Полураспад» с Анной Михалковой стартует 15 октября — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату премьеры сериала «Полураспад». Историческое шоу стартует на сервисе уже 15 октября. Авторы также представили трейлер проекта.

Видео доступно во VK-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Действие сериала развернётся в конце 1980-х в СССР. По сюжету журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование папы.

Главные роли в сериале сыграли Анна Михалкова («Повелитель ветра»), Филипп Янковский («Зеркало»), Петар Зекавица («Группа крови»), Марина Васильева («Нелюбовь») и другие актёры. Режиссёром шоу выступил Максим Свешников («Плейлист волонтёра»).