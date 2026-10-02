Warner Bros. и Paramount объединятся в Skydance — детали сделки

Глава Paramount Дэвид Эллисон раскрыл новое название компании, которое появится после слияния с Warner Bros. Объединённая корпорация получила наименование Skydance. Студии также опубликовали трейлер, посвящённый предстоящему слиянию.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.

Сами компании Warner Bros. и Paramount продолжат своё существование в качестве брендов основного конгломерата. Примечательно, что название нового объединения не придумано с нуля. Skydance — это киностудия, которую основал Дэвид Эллисон в 2006 году. Спустя 19 лет она объединилась с Paramount Global и стала называться Paramount Skydance.

Cлияние Paramount и Warner Bros. произойдёт уже 6 октября. Стоимость покупки составила $ 111 млрд — это одна из самых крупнейших сделок в истории кинематографа. Ранее сообщалось, что изначально выкупить Warner Bros. Discovery за $ 82,7 млрд планировал стриминговый сервис Netflix. Однако сделка сорвалась из-за того, что Paramount предложила бо́льшую сумму.