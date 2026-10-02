Авторы «Ведьмака 3» обещают исправить проблемы ремастера

Директор по коммуникациям студии CD Projekt RED Марчин Момот высказался об одной из самых обсуждаемых проблем ремастера игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

По словам Момота, студия знает о проблеме игры с эффектом свечения, на которую жалуются пользователи. Многие геймеры пишут, что из-за него в проекте изображение выглядит слишком блёклым — некоторые игроки попросту отключают эту настройку. Представитель студии отметил, что надеется исправить работу эффекта в будущем патче — дата выхода апдейта пока неизвестна.

Релиз ремастера культовой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» состоялся 29 сентября. В обновлённой версии заметно улучшили графику, доработали боевую систему и механики передвижения, обновили прокачку Геральта, добавили новые приёмы монстрам, ввели опции доступности, исправили некоторые баги и внесли другие изменения. Кроме того, дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино» входят в основную версию игры.