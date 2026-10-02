15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игрок получил бан в Valorant из-за купленного с рук процессора

Игрок получил бан в Valorant из-за купленного с рук процессора
Комментарии

Пользователь Reddit рассказал, что купил б/у процессор AMD Ryzen 7 5800X3D и сразу получил бан в Valorant и других играх Riot Games. Причина — предыдущий владелец использовал читы, и процессор попал во внутренний чёрный список компании.

При первом запуске игры нового владельца выкинуло из матча. Поддержка Riot подтвердила, что бан привязан к оборудованию и не снимается вручную. Блокировка распространяется на все игры студии, включая League of Legends и Teamfight Tactics.

Предполагается, что античит создаёт уникальный цифровой отпечаток оборудования или записывает данные в криптографический модуль TPM внутри процессора.

Материалы по теме
Фото
Следующего агента Valorant покажут 18 октября — тизер